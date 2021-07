Nachruf auf beliebten Mettmanner : Trauer um Hans-Joachim „Hanjo“ Adelhöfer

Mettmann Er ist Mettmanns berühmtester Kartenverkäufer gewesen und 1976 Gründungsmitglied beim „Schaufenster“. Die liebevoll Mittwochsblättchen genannte Publikation betreute er 20 Jahre. Aber auch als Kabarettist sorgte er für Aufsehen – er wollte Ghostwriter von Kanzlerin Merkel werden.

Als er im Sommer 2018 seine Ticket-Zentrale in Hilden schloss, bekundete er in der ihm eigenen Art, die Dependance in Mettmann werde es weiterhin geben – „bis ich keine Lust mehr habe“. Spaß hatte er an vielem, unter andrem stand er als Kabarettist auf der Bühne. Sein Abendprogramm „Hirn ist auch für Frauen wichtig“ stellte er im April 2017 in der Kulturvilla vor – und wurde begeistert aufgenommen. „Nach zwei Stunden Standpauke vom Freigeist rauchten auch dem letzten Zuschauer die Ohren“, hieß es damals. Zu seinen Talenten gehörte auch seine Musikalität, er spielte Klavier, Geige, Klarinette und Trompete. Als Mann für jede Tonlage war er in mancherlei Sparte unterwegs, so beispielsweise auch im Seniorenrat. Als ihn der damalige Bürgermeister und Dezernent Marco Sucic sowie die Mitglieder des Seniorenrates verabschiedeten, würdigten sie seine Arbeit als Schriftführer in diesem Gremium mit drei Attributen: kurz, knapp und kompetent.