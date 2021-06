Justiz in Mettmann : Mettmanner wegen falscher Verdächtigung verurteilt

METTMANN/WUPPERTAL 2017 war ein 25-Jähriger mit Marihuana in eine Polizeikontrolle geraten. In der Berufung wurde die Bewährungsstrafe bestätigt.

Es soll Zeiten gegeben haben, in denen man bei der Mettmanner Bewährungshilfe durcheinander geriet inmitten der Akte mit dem Familiennamen des Angeklagten. Denn nicht nur der 25-Jährige Mettmanner selbst hatte die Gerichte in den vergangenen zehn Jahren beschäftigt, sondern auch dessen Brüder. Der Verteidiger sprach von einem hochkriminellen Milieu, in dem sein Mandant aufgewachsen sei. Jugendarrest, Bewährungsstrafen und irgendwann saß er dann zwei Jahre hinter Gittern. Gerade in die eigene Wohnung gezogen, war es dann der Bruder, der sich – aus der Haft entlassen – bei ihm eingenistet hatte. Dass man sich in der Clique Loyalität versprochen hatte, brachte den jungen Mann nun erneut auf die Anklagebank. Er war am zweiten Weihnachtstag 2017 auf der Ringstraße in eine Polizeikontrolle geraten – mit 48 Gramm Marihuana im Rucksack.