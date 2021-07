Frederic Kipp ist der neue Integrationsbeauftragte der Stadt : Den Geflüchteten ganz nah

Dezernent Marko Sucic (li) mit dem neuen Integrationsbeauftragten Frederic Kipp an der Hasseler Straße. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Frederic Kipp ist der neue städtische Integrationsbeauftragte. Eng vernetzt arbeitet er mit anderen Trägern. Sein Büro ist, wo Geflüchtete leben: an der Hasseler Straße.

Seine Stelle wäre anlässlich der Haushaltskonsolidierung fast vom Rotstift eliminiert worden. Dann aber besann sich die Verwaltung – und Frederic Kipp trat im Februar die Nachfolge von Susanne Butzge als Integrationsbeauftragter an. Mit Susanne Butzge war die Stelle 2017 ursprünglich im Dezernat von Marco Sucic verankert worden. Dort ist sie noch heute.

Der 33-jährige Frederic Kipp aber sitzt nicht irgendwo in der Verwaltung. Er ist dort, wo seine Klientel – Geflüchtete – ist: an der Hasseleer Straße. Etwa 14 Familien betreut der Sozialarbeiter hier, das sind etwa 70 Menschen, viele davon sind Kinder. Sie sind aus Syrien, Iran, Irak und Afghanistan geflohen. „Das Miteinander hier ist sehr gut“, jeder hat seine eigene Wohnung, „ein wesentlicher Schritt zur Selbstständigkeit“. Etwa 450 Geflüchtete leben zurzeit in der Stadt, wie Marco Sucic ergänzt.

Gemeinsam mit den Mitarbeitern verschiedener Träger wie Caritas oder Diakonie arbeitet der Integrationsbeauftragte „eng und vertrauensvoll“ zusammen, diese Art der „engen Verzahnung ist gut“, um das niederschwellige Angebot an den Adressaten zu bringen.

Im Alltag findet Betreuung durch Frederic Kipp, der Deutsch, Englisch und Niederländisch spricht, oft bei so lapidar erscheinenden Dingen wie der offiziellen Korrespondenz statt. Geflüchtete fragen sich angesichts des Amtsdeutsch: „Was ist zu tun?“ Aber auch bei Arztbesuchen vermittelt er, die Bewohner hier beispielsweise wurden inzwischen alle geimpft. „Wir wollen aber keine Sonderwelten schaffen“, erklärt Frederic Kipp hinsichtlich der Ambition, für den Schritt raus aus dem Wohnheim rein in die Gesellschaft zu sorgen. „Das ist nicht immer leicht“ und fängt bereits mit dem passenden Wohnraum auf dem freien Markt an. Vor allem Spracherwerb und Schule rücken für ihn in den Fokus als wichtige Hebel der Integration.