Verwaltungschefin Mettmann im Gespräch mit Bürgern : Mettmanns Bürger haben Gesprächsbedarf

Mettmann Bürgermeisterin Sandra Pietschmann beim Markt-Talk über Bauprojekte, Wildmüll und die Realschule. Den Auftakt zum Bürger-Talk fand die Bürgermeisterin „spannend“, eine Fortsetzung ist am 7. August geplant.

Ob bevorstehendes Bauprojekt in Obschwarzbach oder Wildmüll an der Teichstraße – die Bürgermeisterin hatte ein offenes Ohr für die Anliegen. Das Thema „Müll“ trieb etwa Frauke Liebtrau und Agnes Ingenpaß um, debattiert wurde in dem Kontext, warum es an bestimmten Stellen keine Mülleimer gibt sowie die Bürgerbeteiligung am „Dreck-weg-Tag“. Bunt und vielfältig war der Themenmix, den die Mettmanner an die Chefin der Verwaltung heran trugen. Nadja Holland etwa brachte einen Vorschlag ein, in der Innenstadt einen Taubenschlag oder ein Taubenhaus zu bauen, damit Tauben nicht den Abfall von der Straße aufpicken müssten. „Die Tauben würden dann in dem Schlag ihre Eier ablegen, die man entsorgen könnte. Damit lässt sich die Population steuern“, verwies sie auch auf andere Städte, die diese Maßnahme erfolgreich praktizieren.