Angebot in Mettmann : Eltern-Café öffnet und bietet Fachberatung an

Eltern-Café öffnet und bietet Fachberatung an

Angebot in Mettmann

Mettmann Im Eltern-Café „MeKi“ erhalten junge Väter und Mütter die Gelegenheit, sich auszutauschen und gegebenenfalls auch Fragen zu stellen, um Probleme rund um das Kind oder die eigene Lebenssituation zu lösen.

(arue) Das Eltern-Café „MeKi“ bietet jungen Müttern und Vätern mit ihren Babys und Kleinkindern bis drei Jahre die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Darüber hinaus stehen qualifizierte Fachkräfte bereit, um Eltern rund um das Kind oder die eigene Lebenssituation zu beraten. Es ist ein Angebot der „Frühen Hilfen“ der Stadt Mettmann, des Caritasverbandes für den Kreis Mettmann und des Sozialdienstes Katholischer Frauen und Männer (SKFM). Die Betreiber teilen jetzt mit, dass die Einrichtung ab 30. Juni jeweils dienstags bis freitags von 10 bis 13 Uhr wieder geöffnet ist. Wegen der Corona-Pandemie gelten die bekannten Hygiene- und Abstandsregelungen. Es gibt eine Begrenzung der Gäste-Zahl und bedarf einer vorherigen Anmeldung. Das so beliebte Frühstück muss entfallen. Anmeldung für Dienstag und Donnerstag an esperanza@skfm-mettmann.de, Anmeldung für Mittwoch und Freitag an marion.rosenkranz@caritas-mettmann.de.