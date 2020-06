Kultur in Mettmann : Musikschule gibt erstes Konzert nach Lockdown

Mettmann Solisten und kleine Ensembles bis hin zum Quartett spielen Klavier, Cello, Trompete, Horn, Klarinette, Saxophon, Schlagzeug und mehr. Auf einen Auftritt größerer Ensembles müssen Schüler und Zuhörer zuvor noch verzichten.

(arue) Die städtische Musikschule meldet sich nach dem Lockdown zurück: Am Mittwoch, 24. Juni, 19 Uhr, geben die Schüler, unterstützt durch ihre Lehrer, ein Sommerkonzert in der Stadthalle.

Große und kleine kulturelle Veranstaltungen fielen seit Mitte März aus, und auch die Musikschule musste traditionsreiche Veranstaltungen wie zum Beispiel das Konzert in der Kreissparkasse und den „OneWorldDay“ absagen. Umso begeisterter waren Lehrkräfte und Schüler, dass Lydia König den Impuls gab, ein Konzert unter strengen Hygieneauflagen in der Stadthalle zu veranstalten. Lydia König ist bei der Stadt Mettmann Ansprechpartnerin für Kulturveranstaltungen.

Denn auch wenn bis Mitte Mai der Unterricht an der Musikschule nicht wie gewohnt stattfinden konnte, waren viele Schüler nicht untätig, sondern nutzten die Zeit und übten an ihren Instrumenten. So konnten sie nach Wiederaufnahme des Unterrichts im Mai durchstarten und freuen sich nun darauf, ihre Ergebnisse zu präsentieren. Sie haben ein vielfältiges Programm mit Stücken für Klavier, Cello, Trompete, Horn, Klarinette, Saxophon, Schlagzeug und mehr in unterschiedlichen Besetzungen vom Solo bis zum Quartett zusammen gestellt. Größere Ensembles wie das Gitarrenensemble, die „Concert Band“, das Jugendsinfonieorchester oder andere Gruppen können aufgrund der Corona-Schutzverordnung noch nicht wieder gemeinsam proben und fehlen daher im Programm. Die Probenarbeit ist für sie erst nach den Sommerferien wieder möglich.