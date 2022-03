Einsatz in Mettmann: Die Feuerwehr sucht neue Freiwillige.

Mettmann Das Ziel der Feuerwehrleitung ist klar: Es sollen mehr als drei Dutzend Ehrenamtler gewonnen werden. Denn ohne Sie steht die Einsatzfähigkeit der Wehr infrage.

Die Mettmanner Feuerwehr bietet für ehrenamtliche Kräfte, die sich für die Einsatzabteilung interessieren, in diesem Jahr wieder einen Grundausbildungslehrgang an, der die beiden ersten Ausbildungsmodule einer Feuerwehrkarriere umfasst. Dieser findet über die Dauer von einem Jahr jeweils alle 14 Tage Donnerstagsabends für drei Unterrichtsstunden statt und startet am 28. April in der Feuer- und Rettungswache, Laubacher Straße 14. Am Ende der Grundausbildung stehen eine theoretische und eine praktische Prüfung auf dem Ausbildungsplan. Während die Kandidaten in der Theorie über Fragen zur Organisation, Technik und Taktik alleine brüten, sind sie in der praktischen Prüfung, bestehend aus mindestens zwei bis drei Einsatzübungen, nur im Team erfolgreich. Hier gibt es keine Einzelnoten, sondern die gesamte Gruppe wird an ihrem Erfolg gemessen. In den vergangenen zwei Jahren hat die Feuerwehr mit 15 neuen Bürgerinnen und Bürgern alleine in der Einsatzabteilung und zusätzlich 7 in der Unterstützungsabteilung einen erfreulich hohen Zulauf gehabt. Die Verantwortlichen hoffen, diese Zahlen im laufenden Jahr steigern zu können.