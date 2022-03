Kultur in Mettmann : Trommelwirbler in der Kulturvilla

Leon Günther und Florian Nabyl Köhn sind das Duo Orbis Percussion. Sie treten am 3. April in der Kulturbilla Mettmann auf. Foto: ORBIS Percussion

Mettmann Das Kölner Percussion-Duo Orbis erkundet den Rhythmus von Töpfen, Deckeln und Tellern. Manchmal nutzen Leon Günther und Florian Nabyl Köhn sich selbst als Klang- und Rhythmus-Körper.

Als Trommelwirbel für das kommende Kulturvilla-Event reiste Frederick Vanryne, jüngster Spross der Kulturvilla-Familie, als landesweit einziger Vertreter seiner Altersgruppe am Samstag zum Landeswettbewerb Jugend musiziert nach Detmold – natürlich in der Kategorie Percussion. Ebenfalls allein in seiner Altersgruppe war sein Kollege Simon Graubner, der etwas jüngere Alexandre Hourani trat gegen eine Anzahl von Konkurrenten an. Alle drei sind Schüler von Wolfgang Wölke an der Mettmanner Musikschule. Obwohl die drei knapp die Qualifikation zum Bundeswettbewerb verfehlten, ist die Motivation ungebrochen: „Jetzt wissen wir wie es läuft. Nächstes Jahr versuchen wir es wieder!“ so das Fazit der aufstrebenden Musiker.