Polizei bittet um Hinweise : Jugendliche legen Feuer in einem kleinen Waldstück

Jugendliche legen Feuer in einem kleinen Waldstück

Die Feuerwehr löschte den Brand in dem kleinen Waldstück (Symbolbild). Foto: dpa/Martin Schutt

Wesel Eine Spaziergängerin wurde auf brennendes Altpapier aufmerksam und rief Polizei und Feuerwehr. Der Brand konnte rechtzeitig gelöscht werden, bevor er sich ausweitete. Nun fahndet die Polizei nach den jungen Tätern.

Zwei Jugendliche haben am Freitagabend in einem kleinen Waldstück zwischen der Drevenacker Straße und der Friedenstraße gezündelt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, beobachte eine Spaziergängerin gegen 19.15 Uhr auflodernde Flammen. Sie bemerkte den Angaben zufolge auch zwei 12-jährige Mädchen, die aus Richtung des Brandes auf die Straße liefen. Die Frau informierte umgehend Polizei und Feuerwehr.