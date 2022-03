Einsatz in Korschenbroich : Wegen Kabelbrand musste Feuerwehr Holzdecke aufsägen

Korschenbroich Zu einem größeren Einsatz rückte die Feuerwehr Korschenbroich am Mittwochnachmittag aus. Ein Schwelbrand war in der Zwischendecke von zwei Stockwerken entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

Zu einem Schwelbrand in einem reinen Wohnhaus an der Borrenstraße wurde die Feuerwehr Korschenbroich am späteren Nachmittag am Mittwoch, 23. März, gerufen. Ein Kabelbrand war nach Auskunft von Einsatzleiter Thomas Baum offenbar Auslöser gewesen. Dieser Kabelbrand habe wiederum zu einem Schwelbrand in der Zwischendecke zwischen erstem Obergeschoss und Dachgeschoss geführt.