Engagement besteht seit 22 Jahren : Freibadverein verlost besondere Handtücher zum Jubiläum

Dingden Der Freibadverein hat im Textilmuseum Bocholt für den Frühlingstreff weben lassen. Der Lions Club Hamminkeln fördert indes die Arbeit der Ehrenamtlichen. Es gibt eine Spende in Höhe von 1000 Euro.

Der Lions Club Hamminkeln ist auch ein gern gesehener Gast im Freibad Dingden. Die Lions unterstützen aus den Einnahmen ihrer Wohlfahrtsaktionen alle Jahre wieder Förderprojekte. Diesmal überreichte Präsident Robert Graaf, seines Zeichens auch Kämmerer der Stadt und als solcher bewandert in Sachen förderungswürdige örtliche Initiativen, zusammen mit Lions-Vize Joachim Maibom, Unternehmer aus Dingden, und dem Pressebeauftragten Holger Ebbert, dem Vorsitzenden des Freibadvereins Dingden, Helmut Wisniewski, einen Scheck über 1000 Euro. „Wir freuen uns darüber, das Ehrenamt unterstützen zu können“, sagte Graaf. So habe man schon örtliches Engagement etwa in Kindertagesstätten und Schulen wirkungsvoll unterstützt. Bekanntlich führt und betreibt der Verein das Freibad immer in der ersten Hälfte der Schwimmsaison. Dann übernimmt die Stadt.