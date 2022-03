Kleve-Materborn : Brand an Fassade von Bewohnern selbst gelöscht

Kleve-Materborn Die Feuerwehr wurde zu einem Brand an einer Hauswand gerufen, mussten aber nicht mehr eingreifen. Die Bewohner hatten schon selbst Hand angelegt.

Zu einem Brand an der Außenwand eines Einfamilienhauses an der Wilhelm-Fries-Straße wurden am Donnerstag um 4.55 Uhr die Löschzüge Süd (Materborn/Reichswalde) und Kleve alarmiert. Die Flammen hatten ein Fenster und Rollläden beschädigt. Das Feuer konnte vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Aus ungeklärter Ursache hatten Gegenstände an der Hauswand Feuer gefangen. Die Bewohner hatten den Brand bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Die Flammen waren an der Fassade hochgeschlagen und hatten die Rollläden eines Terrassenfensters zum Schmelzen gebracht. Die Löschversuche der Anwohner hatten aber Erfolg.