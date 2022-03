Neusser Nordstadt : Feuer auf der Furth – acht Menschen gerettet

Neuss Ein Haus auf der Furth wurde bei einem Brand so stark beschädigt, dass es unbewohnbar ist. Drei Familien, die im Haus wohnten, wurden durch das Sozialamt betreut und untergebracht.

In der Nacht zum Montag haben drei Brände, die in kurzer Zeit gemeldet wurden, die Feuerwehr beschäftigt: Zunächst war gegen 0.40 am Hasenberg brennender Unrat gemeldet worden. Kurz darauf brannten zwei Müllcontainer auf der Venloer Straße.