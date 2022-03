Ursache unbekannt : Wohnhaus brennt mitten in Kranenburg ab

Mit Hilfe einer Drehleiter löschte die Feuerwehr den Brand eines Wohnhauses an der Großen Straße. Acht Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten. Foto: Feuerwehr Kranenburg

Kranenburg Am Sonntagabend meldeten Nachbarn der Feuerwehr ein brennendes Haus an der Großen Straße, in der Ortsmitte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl bereits lichterloh in Flammen.

In Kranenburg ist am Sonntagabend ein Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus ausgebrochen. Gegen 19 Uhr meldeten Nachbarn der Feuerwehr ein brennendes Haus an der Großen Straße, in der Ortsmitte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl bereits lichterloh in Flammen, das Feuer griff auch schnell auf die Wohnräume über. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich bereits acht Personen unverletzt aus dem brennenden Haus ins Freie gerettet.

Die Feuerwehr machte sich sofort an die Löscharbeiten, wobei ein Hauptaugenmerk darauf lag, ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbarhäuser zu verhindern. Das gelang auch, wobei die Nebengebäude durch die Löscharbeiten Wasserschäden erlitten.

Das brennende Haus war jedoch nicht mehr zu retten, das Feuer wütete so stark, dass das Gebäude nicht mehr bewohnbar ist und auch nicht mehr betreten werden darf, so die Feuerwehr. Was die Ursache für den Brand war, stand am Montag noch nicht fest, die Kripo ermittelt. Das Kranenburger Ordnungsamt brachte die durch den Brand obdachlos gewordenen Bewohner in einer Notunterkunft unter.