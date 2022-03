Heiligenhaus : Feuerwehr löscht leer stehendes Bürogebäude

Bei Eintreffen drang dichter Rauch aus den oberen Etagen eines Gebäudes an der Mozartstraße. Foto: Feuerwehr Heiligenhaus

Heiligenhaus Um Mitternacht brannte es in einem leer stehenden Bürogebäude an der Mozartstraße. Da noch Menschen innerhalb des Firmenkomplexes vermutet wurden, heulten die Sirenen. Verletzt wurde am Ende niemand.

