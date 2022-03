Initiative in Mettmann : Mettmanner feiern Wegfall der Baubeiträge

Mettmann Der Grundstein zur Initiative liegt am Düsselring. Dort begann vor Jahren das Engagement gegen Anliegerbeiträge. Nun sieht man sich am Ziel. Otto Grochtdreis verzichtet auf weitere Mahnwachen.

Die Bewegung begann am Düsselring und feierte am Dienstag ihren Erfolg: Straßenbaubeiträge sollen Anlieger nicht mehr in Existenznöte und finanzielle Schwierigkeiten bringen. Rechtzeitig vor den Landtagswahlen am 12. Mai vollzog die CDU die Kehrtwende und kündigte im Duett mit der FDP an, dass das Land, auch rückwirkend bis 2020, den vollen Anteil der Anlieger an den Straßenausbaukosten übernimmt. Der Mettmanner Otto Grochtdreis hörte live im Landtag zu und sagt: „Damit hat die Landesregierung einen wichtigen Schritt in Richtung der betroffenen Bürger gemacht.“ Grochtdreis wollte am Donnerstag seine Mahnwachen vor dem Landtagsportal wieder aufnehmen. Darauf verzichtet er.