Mobil bleiben im Alter : Vortrag zu Fitness und Gesundheit

Mettmann Körperliche Gesundheit bei Senioren ist Thema eines Vortrags in der Stadtbücherei. Er findet Donnerstag, 17. März, vormittags um 10.30 Uhr, statt.

„Fit und mobil für Senioren“ will nicht ehrgeizige Ziele in Richtung Goldmedaillen oder Podestplätze entwickeln. „Mit was für alltäglichen Gegenständen kann ich meine Muskeln trainieren“, lautet eher die Frage, wie spielerisches Muskeltraining absolviert und in den Alltag integriert werden kann. „Wichtig ist, in Bewegung zu kommen“, erläutert Marcel Fontein. „Ob zunächst auf dem Hocker oder Stuhl oder direkt in einem Park ist vollkkommen gleichgültig.“ Wichtg dabei sei allerdings, neue Beweungsabläufe und Übungen munter professioneller Anleitung einzustudieren. Gerade wer wieder in Bewegung kommen möchte, sollte sich die Bewegungen gleich richtig aneignen. Wie das geht und warum es wichtig ist, auch darüber gibt der Vortrag Auskunft.