Laufen : Bachlauf zeigt am 1. Mai wieder Präsenz

2019 startete eine Gruppe der Feuerwehr Mettmann bei den Fünf- und Zehn-Kilometer-Läufen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Mettmann In den letzten beiden Jahren organisierte Mettmann-Sport unter Corona-Bedingungen eine alternative Variante. Jetzt zeigt sich das Organisationsteam optimistisch, wieder eine echte Familienveranstaltung bieten zu können.

2019 noch feierte Veranstalter ME-Sport mit 1800 Startern einen Teilnehmerrekord beim Bachlauf. Zwölf Monate später stoppte Corona den Tatendrang der Läufer. Um dem Bewegungsdrang der Sportler Rechnung zu tragen, stellte der Verein spontan einen Alternativlauf auf die Beine. Das Motto: Allein und doch gemeinsam laufen. Trotz kurzfristiger Vorbereitung meldeten sich 750 Läufer an, 2021 waren es schon 1100. „Wir waren begeistert, dass wir sogar Sportler aus ganz unterschiedlichen Ländern wie der Schweiz, Brasilien oder China an diesem Tag auf die Strecke bekommen haben. Die Idee hatte eine Tragweite, die wir uns so nicht vorgestellt hatten“, berichtet Marcel Fontein. Zugleich freut sich der Geschäftsführer von ME-Sport jetzt aber auf den 17. Bachlauf, der wieder „in Echt“ über die Bühne gehen soll. „Wir sind froh, dass die Veranstaltung wieder in Präsenz stattfinden kann, denn das ist doch viel schöner“, stellt er fest.

Bereits seit einer Woche ist das Anmeldeportal auf der ME-Sport-Homepage freigeschaltet. Gibt es eine Teilnehmer-Höchstgrenze? „Darüber können wir uns noch keine Gedanken machen“, sagt Fontein und erläutert: „Wir wissen nicht, was behördlich auf uns zukommt. Die aktuelle Corona-Schutzverordnung läuft am 19./20. März aus und wir wissen nicht, wie sich das auf den Sport auswirkt. Bis zum 1. Mai können sich die Dinge ja auch noch ändern.“ Intern hat das Organisationsteam unter Vorbehalt Grenzen angesagt, doch Fontein betont: „Wir können nicht in die Glaskugel schauen.“

Info Die Startzeiten am 1. Mai 2022: 10.20 Uhr: Bambinilauf 400 Meter. 11.00 Uhr: Bambinilauf 800 Meter. 11.20 Uhr: Schülerlauf U10 weiblich, 2 Kilometer. 11.40 Uhr: Schülerlauf U16 weiblich, 2 Kilometer. 12.00 Uhr: Schülerlauf U10 männlich, 2 Kilometer. 12.20 Uhr: Schülerlauf U16 männlich, 2 Kilometer. 12.40 Uhr: Walking/Nordic 10 Kilometer. 12.45 Uhr: Walking/Nordic 5 Kilometer. 12.55 Uhr: Lauf 10 Kilometer. 13.00 Uhr: Lauf 5 Kilometer.

Gleichwohl bleibt der Geschäftsführer optimistisch, wohl wissend: „Der Bachlauf lebt von Zuschauern. Gerade die Jüngsten werden morgens angefeuert und über die Linie gepuscht. Es ist eben eine Familienveranstaltung und da sind die Angehörigen dabei.“ Überhaupt stellen Bambini und Schüler rund die Hälfte des Teilnehmerfeldes. Auch ein Resultat der engen Zusammenarbeit des Vereins mit Schulen und Kindergärten. Dazu erfreut sich auch der Teamlauf zunehmender Beliebtheit.

Positiv aus ME-Sport-Sicht ist zudem, dass die Galeria Kaufhof als neuer Titelsponsor nahtlos in die Fußstapfen von Fondium tritt, das über zehn Jahre ein verlässlicher Partner des Bachlaufs war. Bewährte Unterstützung bekommt der Verein zudem durch die AOK als Gesundheitspartner. Nicht zu vergessen ist aber auch die große Helferschar rund um den 17. Bachlauf. „Das ehrenamtliche Engagement ist wichtig für die Umsetzung“, freut sich Marcel Fontein über 50 freiwillige Mitstreiter. „Zusammen mit den Streckenposten, dem DRK und den Verkehrskadetten sind rund 100 Helfer aktiv“, rechnet er vor. „Viele haben sich den 1. Mai fest als Termin eingetragen. Als das Orga-Team im Vorfeld schon mal angefragt hat, haben sie sofort wieder zugesagt.“