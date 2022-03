Kampagne gegen Alltagsrassismus und Ausgrenzung in Mettmann : Haltung zeigen und solidarisch leben

Heiko Richartz (rechts mit Hut) mit Martin Sahler (links daneben) und anderen anlässlich der Feier zum „One World Day“. Die beiden Caritas-Mitarbeiter werben bei der Bevölkerung für Solidarität mit Geflüchteten. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Kreis Mettmann Die internationalen Wochen gegen Rassismus werben für Solidarität, Verständnis und die Integration Geflüchteter aus der ganzen Welt.

Immer mehr Flüchtende aus dem Krieg in der Ukraine kommen nun im Kreis Mettmann an. Die Bezirksregierung betreibt im Regierungsbezirk Düsseldorf zwei Erstaufnahmeeinrichtungen, nämlich in Essen und Mönchengladbach, sowie die zentralen Unterbringungseinrichtungen, unter anderem in Ratingen, Wuppertal und Neuss. Die Einrichtungen in Neuss und Viersen fungieren ab sofort ausschließlich als Erstaufnahmeeinrichtung für Menschen aus der Ukraine.

Auch die Städte reagieren, Wülfrath hat zunächst die Mail-Adresse Ukraine@stadt.wuelfrath.de eingerichtet – weil die Stadt selber nicht über ausreichende Kapazitäten verfügt, ergeht der Appell an die Bevölkerung, geeigneten Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Erkrath ist einen Schritt weiter und richtet ab Montag das Bürgerhaus in Hochdahl als Unterkunft für bis zu 150 Geflüchtete vor. Mettmann hat die Sonderseite „Hilfe für Vertriebene aus der Ukraine“ eingerichtet. Via mettmann.de ist sie ansteuerbar, um Hinweise, beispielsweise zur Registrierung, Unterbringung und Versorgung Geflüchteter, zu erhalten. Dort können auch Anträge auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis des Ausländeramtes des Kreises Mettmann heruntergeladen werden. Im Rathaus an der Neanderstraße wurde eine Stelle eingerichtet, in der sich Geflüchtete aus der Ukraine, aber auch ihre Gastgeber, melden, registrieren und beraten lassen können. Derweil machen Gemeindemitglieder der katholischen Kirche das alte Pfarrhaus Heilige Familie für Geflüchtete aus der Ukraine bezugsfertig.

Auch mit Mahnwachen für die Ukraine bekennen sich Menschen aus Wülfrath, Erkrath und Mettmann solidarisch und gegen Rassismus. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

INFO Aktion Die Beratungsstelle gegen Alltagsrassismus informiert über professionelle Unterstützung für Opfer von Ausgrenzung und Diskriminierung. Das Bündnis für Toleranz und Zivilcourage wird kommende Aktionen präsentieren. Auch die „Omas gegen rechts“ machen mit Aktionen gegen Rechtsextremismus, Demokratiefeindlichkeit und Rassismus aufmerksam und zeigen wie man sich in den politischen Diskurs einmischen kann. Die Caritas-Kampagne vielfalt. viel wert. berichtet über die unterschiedlichen Veranstaltungsformate, die sie zwecks Abbaus von Vorurteilen durchführt. Quiz Im Quiz wird gecheckt, wie es um eigene Vorurteile bestellt ist.s

Gleichzeitig wirkt sich der Krieg auch auf die russische Community im Kreis Mettmann aus. Es gab erste Pöbeleien gegen vermeintlich Russischsprachige. Teilweise ist die Situation emotional aufgeheizt. Mit einem öffentlichen Appell reagiert der Caritas-Fachdienst für Integration und Migration (FIM) auf diese Anfeindungen. „Der Überfall Putins auf die Ukraine darf nicht dazu führen, dass die hier lebenden Russinnen und Russen nun diffamiert oder rassistisch angegangen werden. Entsprechende Tendenzen müssen bereits an der Wurzel angepackt werden. Es sind nicht ‚die Russen‘, die hier einen völkerrechtswidrigen Krieg führen, und es sind auch nicht die mehr als zwei Millionen in Deutschland lebenden, russischsprachigen Menschen, die diese militärische Auseinandersetzung wollen. Vielmehr ist es ausschließlich die russische Regierung um den Autokraten Putin, die diesen Krieg, der unendlich vielen Menschen Leid an Leben und Seele zufügt, vom Zaun gebrochen hat“, sagt FIM-Leiter Martin Sahler.

Längst engagieren sich FIM und Caritas gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und versuchen, einer zunehmenden Polarisierung, Ausgrenzung und Rassismus, Antisemitismus, Sexismus oder Antiislamismus entgegenzuwirken. Anfeindungen gegen russisch-stämmige Menschen sind inakzeptabel. „Sie sind in einem demokratischen Staat nicht tolerierbar und widersprechen dem unserer Caritas-Arbeit zugrunde liegenden christlichen Gebot der Nächstenliebe“, führt Martin Sahler aus.

Bei aller „lobens- und bewundernswerten Hilfsbereitschaft“ der Leute für die im Kreis Mettmann ankommenden Kriegsflüchtigen aus der Ukraine, bittet Martin Sahler auch darum, nicht die bereits hier lebenden Geflüchteten aus den Augen zu verlieren. „Es darf keine Klassifizierung von Geflüchteten entstehen, denn auch Menschen aus anderen Krisengebieten, etwa Afghanistan, Syrien und Eritrea, bedürfen der Unterstützung, unabhängig von Herkunft, Religion und Aussehen.“

Klare Haltung gegen Rassismus jedweder Art zeigen lokale Akteure Mittwoch, 16. März, 9 bis 13 Uhr, an der Mühlenstraße 1-3 mit einer Kampagne. Beteiligt sind FIM-Fachdienst, Beratungsstelle gegen Alltagsrassismus, das Mettmanner Bündnis für Toleranz und Zivilcourage und „Omas gegen Rechts“. Der Aktionsstand will über die zunehmende Polarisierung, Ausgrenzung und die unterschiedlichen Ausprägungen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit informieren.