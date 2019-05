Autofahrer müssen Umleitung fahren : Baustelle: Talstraße nur in eine Richtung frei

Die Talstraße ist in Richtung Innenstadt gesperrt. Dennoch fuhren laut Bauleiter gestern Autos in Richtung Ringstraße. RP-Foto: cz. Foto: Christoph Zacharias

Mettmann Seit gestern ist die Talstraße im Abschnitt von der Beethovenstraße bis zur Straße Am Königshof/Ringstraße stadteinwärts für den Autoverkehr gesperrt. Der Grund: Die Deckschicht der Straße wird saniert.

Dauer acht Wochen. Umleitungen für Autofahrer (über Beethovenstraße, Flurstraße, Bahnstraße) sind eingerichtet worden. Die Rheinbahn kann die Haltestelle „Ringstraße“ in Fahrtrichtung Innenstadt in dieser Zeit nicht anfahren. Die Busse fahren Umleitungen Durch die Sanierung der Deckschicht soll verhindert werden, dass der komplette Straßenunterbau erneuert werden muss. Für die Erneuerung der Asphaltdecke wird zunächst die oberste Schicht abgefräst. Dann wird eine neue Deckschicht aufgetragen. Im zweiten Bauabschnitt wird die Deckschicht der Fahrbahn in Richtung Neandertal saniert. Dann rollt der Verkehr über die bereits sanierte Fahrbahn in Richtung Erkrath. Die Fußwege an der Talstraße sind frei.