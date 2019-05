Kampfsport : Tae Kwon Do mit Präzision und Kraft

Zum Jubiläum boten die Aktiven eine Demonstration ihres Sports in der Halle an der Rankestraße. Foto: Blazy, Achim (abz)

Hochdahl Mit einem geselligen Fest, eindrucksvollen Vorführungen und kurzweiligen Schnuppertrainings feiert der Tae-Kwon-Do-Club Erkrath sein 40-jähriges Bestehen. Vom einstigen Wettkampf-Klub hat er sich zu einem gesunden Breitensportverein entwickelt – mit erfolgreichen Sportlern.

Dass Tae Kwon Do weitaus mehr ist als mit Tritten und Schlägen einen Gegner niederzustrecken, stellten die ganz jungen und junggebliebenen Sportler des TKD-Clubs in Erkrath in der Sporthalle an der Rankestraße eindrucksvoll unter Beweis. Viele Schaulustige und Familienangehörige der gut 120 Mitglieder saßen auf der vollbesetzten Tribüne, die jüngsten Gäste hatten es sich vor den zur Sicherheit aufgebauten Spielfeldumrandungen gemütlich gemacht. Hintergrundmusik ertönte und die Gelb-, Grün-, Blau-, Rot- und Schwarzgurte, kleine und große, liefen schwungvoll in die Mitte der Halle, in den für sie abgesperrten Bereich.