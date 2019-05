Ergebnisse im Kreis Mettmann : Nach Europawahl üben Parteien Manöverkritik

Knapp 40 Interessierte waren am Sonntagabend ins Erkrather Rathaus gekommen, um die Auszählung der Stimmen zu verfolgen. Foto: Alexandra Rüttgen

Mettmann (arue) Aus der Europawahl geht die CDU als Sieger hervor. Das zeigt auch die Betrachtung des Wahlergebnisses nach Stimmbezirken. In Erkrath hat CDU 16 von 20 Bezirken gewonnen, die SPD 2, die Grünen 9 und die AfD 1. In Mettmann hat von 27 Wahlbezirken die CDU 22 gewonnen, die SPD 0, die Grünen 5 und die AfD 0. In Wülfrath hat die CDU 16 Bezirke geholt, die SPD 2, die Grünen 3 und die AfD 0. Trotz ihres Aufmarsches in Mettmann mit anschließender Gründung eines rheinischen Stützpunktes in Leverkusen hat die rechtsextreme Partei „Der III.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken