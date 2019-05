Anspannung in Mettmann : Musikschule: Nun entscheidet der Rat

Mettmann Der Förderverein drängt weiter auf Tarifverträge für ausnahmslos alle Dozenten.

(arue) Am Dienstag, 28. Mai, wird der Rat die letztgültige Entscheidung darüber treffen, ob ein Teil der Lehrer an der städtischen Musikschule nur noch Honorarverträge erhält. Bereits der Schulausschuss hatte in seiner Sitzung am 16. Mai der Idee zugestimmt, alle Dozenten, die weniger als zehn Stunden regulären Unterricht erteilen, aus der Tarifbindung für den öffentlichen Dienst herauszunehmen. Dies soll aus Kostenspargründen geschehen.