Mettmann hat abgestimmt : Hohe Beteiligung an Seniorenratswahl

Mettmann 43 Prozent aller Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab. Am 10. Juli ist konstituierende Sitzung.

(arue) Am Tag der Europawahl am vergangenen Sonntag waren 11.846 Frauen und Männer, die 60 Jahre und älter sind, auch dazu aufgerufen, die Kandidaten für den Mettmanner Seniorenrat zu wählen. Davon gaben 5102 Wähler ihre Stimme ab, berichtet Thomas Lekies, Sprecher der Stadt Mettmann, in einer Presseerklärung. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 43,06 Prozent. „Das ist ein großartiges Ergebnis. Es waren doppelt so viele Wähler wie bei der letzten Wahl“, kommentierte Herbert Breitrück, Mitglied des amtierenden Seniorenrates und Wahlvorsteher, das Ergebnis.