Mettmann : Seniorenrat sieht Schwachstellen

Mettmann Vierzehn Bewerber stellen sich am 3. Mai um 15 Uhr für die Neuwahlen vor.

Der Seniorenrat der Kreisstadt Mettmann wird am 26. Mai neu gewählt. Insgesamt 14 Mettmanner Bürgerinnen und Bürger haben sich bereit erklärt, diese interessante, aber auch anspruchsvolle Tätigkeit durch ihren ehrenamtlichen Einsatz in den nächsten fünf Jahren zu unterstützen, indem sie sich zur Seniorenratswahl aufstellen lassen. Seit 1981 gibt es den Seniorenrat in Mettmann, einer der ältesten von den heutzutage 163 Seniorenvertretungen in NRW.