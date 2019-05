Mettmann : Straftaten in Mettmann nehmen zu

Jugendgerichtshelfer Manfred Cserni, im Hintergrund schneiden die Jugendlichen Weiden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Die Jugendgerichtshilfe listet 854 Taten von Jugendlichen in 2018 auf. Am meisten kommt Körperverletzung vor.

Die Zahl der Straftaten, die Jugendliche in Mettmann begangen haben, hat sich von 2017 auf 2018 um 76 Fällen (insgesamt 854) erhöht, berichtete Manfred Cserni, Jugendgerichtshelfer in Mettmann, im Jugendhilfeausschuss. Ausschlaggebend für den starken Anstieg der Fallzahlen war ein Jugendlicher, der mit seiner Clique eine Vielzahl von Straftaten in Mettmann begangen hat. „Seit September 2018 befindet er sich in Untersuchungshaft.“ Die Zahl der Straftaten, so Cserni, nahm danach ab. Dennoch erhöhte sich die Zahl der Delikte insgesamt.

Cserni präsentierte eine Tabelle nach Deliktgruppen. Es gab in 2018 63 Betrugsdelikte von Jugendlichen, 213 Eigentumsdelikte, Straftaten gegen Personen 264, gegen Sachen 81. Ferner notierte die Jugendgerichtshilfe sechs Sexualdelikte, 132 Suchtstraftaten und 20 Verkehrsverstöße.

Info Sozialräume in Mettmann Migrationsrate Insgesamt notierte die Jugendgerichtsthilfe in Mettmann 452 Straftäter (340 Männer/112 Frauen) in 2018. Davon sind 109 jugendliche Deutsche mit Migrationshintergrund. Delikte nach Sozialbezirken Die meisten Straftaten gab es in der Innenstadt, gefolgt von Mettmann-Nord. Außenbereich und Mettmann-Ost. Wenige Straftaten gab es in Obschwarzbach und in Mettmann-Süd.

Cserni: „Bezüglich der einzelnen Straftaten ist zu festzuhalten, dass Körperverletzungsdelikte (22 Prozent) mit größerem Abstand hervortreten. Diebstähle (18,4 Prozent), Betäubungsmittelverfahren (15,5 Prozent) und Sachbeschädigungen (9,5 Prozent) fallen etwas weniger auf. Insgesamt spiegeln diese Vergehen fast zwei Drittel aller Delikte wider.“

Verbrechenstatbestände (Raub, sexueller Missbrauch) betragen 3,7 Prozent der Gesamtstraftaten und erhöhten sich marginal, so Cserni.

Das Gericht verhängt in der Regel erzieherische Weisungen und Auflagen. Die Ableistung eines Sozialdienstes (28,7 Prozent) kommt mit Abstand am häufigsten vor. Die Teilnahme am Drogenpräventionskurs (10,9 Prozent), Geldauflagen (10,2 Prozent), erzieherischer Brief und Gespräch (9 Prozent), Schadenswiedergutmachung mit und ohne Täter-Opfer-Ausgleich (6,8 Prozent) sowie das Anti-Gewalt-Training (4,5 Prozent) sind weniger vertreten, sagt Cserni.

Freizeit-, Beuge-, Dauer- und Warnschussarrest verhängten die Richter bei 12,4 Prozent der Urteile. Jugendstrafen mit und ohne Bewährung liegen unverändert bei 1,9 Prozent. Der Rest der Sanktionierungen (15 Prozent) verteilt sich auf andere pädagogische Anordnungen. Grundsätzlich sei, so Manfred Cserni, festzustellen, dass „in der Stadt Mettmann eine moderate Jugendkriminalität vorherrscht“. Anders als in Großstädten gebe es keine Stadtteile, die flächendeckend sozial schwach entwickelt sind.

Schwere Straftaten seien die Ausnahme. Körperverletzungsdelikte, Diebstähle und Betäubungsmittelbesitz spiegeln 2018 den größten Teil der hiesigen Jugendstraftaten wider.

Erkennbar, so Cserni, sei, dass Haupt- und Förderschüler etwa 42 Prozent der jugendlichen Straftäter ausmachten. Bei der Berufstätigkeit lägen Auszubildende beziehungsweise Jugendliche ohne eine Ausbildung vorne.