Es wird wieder mal eng in der Innenstadt : Acht Wochen Baustelle auf der Talstraße

Es wird wieder mal eng in der Innenstadt

Autofahrer können aus Richtung Erkrath nicht mehr in die Innenstadt fahren. Umleitung über Beethovenstraße.

Ab der kommenden Woche wird die obere Asphaltschicht auf der Talstraße zwischen der Kreuzung Ringstraße und Beethovenstraße erneuert. Während der rund achtwöchigen Bauzeit kann dieser Abschnitt der Talstraße nur in Richtung Neandertal/Erkrath befahren werden. Umleitungen für Autofahrer werden eingerichtet.

Die Rheinbahn kann die Haltestelle „Ringstraße“ in Fahrtrichtung Innenstadt in dieser Zeit nicht anfahren. Die Busse fahren Umleitungen, die Fahrgäste sind informiert.

Am Montag, 27. Mai, wird die Bottroper Baufirma Stolte die Baustelle einrichten. Einen Tag später erfolgt die einseitige Sperrung der Talstraße in Richtung Innenstadt. Dann beginnen die Arbeiten. Für die Erneuerung der Asphaltdecke wird zunächst die oberste Schicht abgefräst. Dann wird eine neue Deckschicht aufgetragen. Außerdem werden die Bushaltestellen komplett erneuert und die Bordsteine erhöht, damit die Fahrgäste besser ein- und aussteigen können.

Im zweiten Bauabschnitt wird die Deckschicht der Fahrbahn in Richtung Neandertal/Erkrath saniert. Dann rollt der Verkehr über die bereits sanierte Fahrbahn in Richtung Erkrath. Die Fußwege an der Talstraße können während der Tiefbauarbeiten benutzt werden.