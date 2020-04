Interview mit Roland Schüren : „Der Zusammenhalt in der Krise ist toll“

Mettmann Der Bäckerei-Inhaber spricht über Mehl, Hamsterkäufe und Erfahrungen aus Zeiten schlechter Getreideernten.

Mehl ist nach Klopapier offenbar der Deutschen liebstes Hamster-Objekt: Vor allem Weizenmehl muss – blickt man sich in den leeren Supermarkt-Regalen um – tonnenweise in den privaten Haushalten lagern. Was macht in diesen Zeiten ein Unternehmen, das tagtäglich mit diesem begehrten Rohstoff arbeitet? Wir fragen Roland Schüren, Inhaber von „Ihr Bäcker Schüren“, der Filialen auch in Mettmann hat.