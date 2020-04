Corona-Krise in Mettmann : Kolpingsfamilie bittet um Spenden für Obdachlose

Mettmann (arue) Nach der Caritas ruft jetzt auch die Kolpingsfamilie Mettmann dazu auf, Obdachlose mit Sachspenden zu unterstützen. Die Caritas hatte an der Katholischen Pfarrkirche St. Lambertus einen Gabenzaun eingerichtet, an dem Tüten mit Lebensmittelspenden aufgehängt werden.

Die Spenden werden am Dienstag, 7. April, zwischen 19 und 20 Uhr an St. Lambertus gesammelt. In den Tüten sollen haltbare Lebensmittel, kleine Konserven, süße und salzige Dinge sowie Hygieneartikel sein. Dabei sollte es sich um möglichst unempfindliche Lebensmittel handeln, da die Tüten zeitweise in der Sonne hängen. „Bitte hängt die Tüten nicht selbst auf, sondern bringt sie uns zum Treffpunkt“, bittet das Leitungsteam der Kolpingsfamilie, Stefan Lederer und Ulla Zygmunt. Wer am Dienstag keine Zeit hat, kann einen anderen Übergabetermin unter Telefon 02104 2118098 oder 517788 abstimmen. Die Caritas gibt derzeit zirka 20 Tagesportionen aus. Die Pfadfinder färben Eier für diese Aktion.