Handball : TB Wülfrath rechnet mit Klassenerhalt

Thomas Vogt half dem TBW in einer schwierigen Situation, will aber nun mit dem Handball aufhören. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Der Deutsche Handballbund empfiehlt den Landesverbänden, den Spielbetrieb unterhalb der 3. Liga zu beenden. Zurzeit steht Aufsteiger TBW, der im neuen Jahr drei wichtige Siege feierte, in der Verbandsliga auf Rang elf.

Den Betriebsunfall Abstieg in die Landesliga machten die Handballer des TB Wülfrath in der vergangenen Saison schnell wett. 25 Siege und ein Unentschieden lautete die Bilanz des Meisters 2018/19, der mit 51:1 Punkten den Tabellenzweiten HSG Velbert Heiligenhaus (36:16) deutlich in die Schranken verwies. Entsprechend zufrieden zogen Christian Paul und Stefan Graedtke Bilanz. Für beide ist es die erste Trainerstation nach der eigenen Kariere. Graedtke stand mit 39 Jahren noch beim Oberligisten DJK Adler Königshof zwischen den Pfosten. Dann zollte der Torhüter seiner dritten schweren Schulterverletzung Tribut und übernahm das Amt in Wülfrath – zur Fliethe-Halle fährt er nur einige Minuten von seinem Wohnort Velbert. „Ich wollte immer mal etwas gemeinsam mit Christian machen“, erzählt er – viel Überzeugungsarbeit musste er beim Sportlehrer Paul nicht leisten.

In der Verbandsliga kamen die TBW-Handballer nur schwer auf Touren. Ein Grund war die wochenlange Sperrung der Fliethe-Halle. Bis Anfang November mussten die Wülfrather daher sieben Mal in Folge auswärts antreten. Der klare Auftaktsieg beim TV Ratingen ließ noch hoffen, doch dann verlor der Liga-Neuling viermal in Folge. „Wenn man einmal unten steht, dann hat man es auch in den Heimspielen schwer“, kommentiert Graedtke die durchwachsene Bilanz vor eigenem Publikum, denn in den acht Heimbegegnungen, die ab Mitte Januar auf dem Spielplan standen, gelangen lediglich drei Siege. Letztlich waren es aber wohl drei entscheidende Erfolge, die den Wülfrathern Rang elf bescherten und damit den Klassenerhalt. Denn vieles deutet daraufhin, dass der Handballverband Niederrhein den Empfehlungen des Deutschen Handball-Bundes folgt und die laufende Saison wegen der Corona-Krise abbricht.