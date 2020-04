Entsorgung in Mettmann : Müllabfuhr verschiebt sich wegen Ostern

Mettmann (arue) Wegen der Osterfeiertage verschiebt sich die Müllabfuhr. Karfreitag erfolgt keine Wertstoffsammlung, teilt Mettmanns Abfallberater Wolfgang Orts mit. Stattdessen werden die Blauen Tonnen für Altpapier im Freitagsbezirk 39 am Donnerstag, 9. April, geleert.

Wegen Ostermontag ist die Bioabfallsammlung in der Osterwoche im Bezirk 21 am Dienstag, im Bezirk 22 am Mittwoch und im Bezirk 23 am Donnerstag. Im Freitagsbezirk 25 werden die Biotonnen am Samstag, 18. April, geleert. Ebenso erfolgen die Leerung der Blauen Tonnen in den Altpapierbezirken 31 und 32 sowie die Abholung der Gelben Säcke in allen Abfuhrbezirken einen Tag später als üblich.