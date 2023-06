Für Klimaschutz und Nachhaltigkeit Fröhlich fürs Radfahren demonstriert

Vom Meerbad-Park in Büderich brach der mehrere Hundert Meter lang gezogene Tross im bedächtigen Tempo nach Osterath auf. Acht Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Strümp fuhren in voller Montur, die Hälfte davon zu Trainingszwecken sogar mit Atemschutzmasken. „Luft bekommt man darunter eigentlich ganz gut, aber die Ausrüstung wiegt 18 Kilogramm – das kann mit der Zeit schon etwas am Rücken schmerzen“, sagte Fabian Weygand. Über Strümp führte die Route die Radler nach Lank-Latum. Bei wem ein kleiner Defekt auftrat, um den kümmerten sich Dawid Falda und Stefan Simons vom Fachhändler „Fahrrad-Ecke“, die die Radnacht mit einem Servicewagen begleiteten. „Es gab zu unserer eigenen Überraschung keinen einzigen Platten. Ein paar Kleinigkeiten waren trotzdem zu erledigen, daher war es gut, dass wir dabei waren“, so Falda. Am Technischen Dezernat der Stadtverwaltung gab es nach gut der Hälfte der Strecke eine kleine Pause. Alle Teilnehmer wurden dort mit kostenlosem Mineralwasser versorgt. So auch Lilo Beesen, die treues „Mitglied“ der Radnacht ist. „Ich war bislang immer dabei“, berichtete die Rentnerin. Zum einen sei sie passionierte Radfahrerin, zum anderen fände sie es schön, Kontakte zu Menschen zu knüpfen. „Man trifft bekannte und neue Leute – und es gibt immer viel zu lachen“, sagte die Büdericherin. Do Quy hatte seine beiden Kinder Carl (6) und Marta (4) in einem Lastenrad mit an Bord. „Die beiden sind noch zu klein, um so eine lange Strecke zu bewältigen“, sagte der Büdericher, der sein Auto auch privat oft stehen lässt. „Für mich ist das Fahrrad das praktischste Verkehrsmittel, um von A nach B zu kommen.“