Generationen an der Musikschule Meerbusch Musik kennt kein Alter

Wenn Dietmar Plewe an seiner Geige sitzt, hört man ihm sein Alter gar nicht an. „Mein Kindheitstraum war immer die Trompete“, sagt er. Zur Geige kam er über Umwege, Plewe hatte ein bewegtes Leben. Geboren wurde er 1935 in Osterode in Ostpreußen. Sein erstes Instrument war die Handharmonika, ein diatonisches Akkordeon, auf dem meist nur Töne der jeweiligen Tonart gespielt werden können. „Das war mir dann irgendwann zu eingeschränkt“, sagt Plewe. Klavier spielte er auch, aber das Instrument musste bei der Flucht aus Preußen zurück bleiben. Nach einigen Umwegen und Zwischenstationen führte der Weg der Familie Plewe nach Hameln. „Meine Mutter hat in einem englischen Club gearbeitet, dort spielte ein Trio. Als ich den Geiger gehört habe, wollte ich das auch“, erzählt Plewe. Die Mutter organisierte eine geliehene Geige, der elfjährige Dietmar spielte damals vor allem Tanzmusik. Doch Klassenkameraden hatten andere Interessen, klassische Musik war angesagt. Deshalb sattelte auch Plewe um.