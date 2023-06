Einsatz in Meerbusch Feuerwehr rettet verschütteten Bauarbeiter

Die 25 Einsätzkräfte der Feuerwehr konnten den verschütteten Arbeiter danach gemeinsam mit einer Notärztin und der Besatzung eines Rettungswagens aus der Grube befreien. Dabei kam ein sogenanntes Rettungskorsett zum Einsatz, ein sogenanntes KED-System. Dieses kann den Torso, Hals und Kopf einer Person in einer Notlage stabilisieren und so dafür sorgen, dass eine eventuell verletzte Wirbelsäule nicht zusätzlich beschädigt wird, wenn Retter einen Patienten bewegen müssen. Mit Hilfe dieses Systems gelang es, den verunglückten Arbeiter aus der Grube zu bergen. Über seinen Gesundheitszustand macht die Feuerwehr keine Angaben. Auch, wie es zu dem Unfall auf der Baustelle kommen konnte und warum die Baugrube eingestürzt ist, ist aktuell noch unklar. Inklusive der Aufräumarbeiten waren die Einsatzkräfte der Meerbuscher Feuerwehr anderthalb Stunden lang in Büderich im Einsatz.