Laufmeisterschaft „Das Gemeinschaftserlebnis beim B2Run ist großartig“

„Da der B2Run in diesem Jahr in der Woche vor Pfingsten ausgerichtet wurde, konnten leider einige Kolleginnen und Kollegen aufgrund von Urlaub und anderen Verpflichtungen nicht teilnehmen“, ergänzt Iris Hurtz. „Im nächsten Jahr wollen die Läuferinnen und Läufer selbstverständlich wieder an den Start gehen und hoffen dann auf ein viel größeres Team.“ Beim B2Run handelt es sich um ein Laufevent für Firmen, Unternehmen und andere Arbeitgeber, bei dem die verschiedenen Teams gegeneinander antreten. Läufe gibt es in knapp 20 deutschen Städten, neben Düsseldorf auch Köln, Hannover, Berlin oder Hamburg. Ein Teil der Startgebühr wird in jedem Jahr für einen wohltätigen Zweck verwendet, in diesem Jahr wird die Deutsche Knochenmarkspenderdatei unterstützt. Weitere Infos zum Lauf, den Möglichkeiten der Teilnahme und dem Spendenziel gibt es online unter www.b2run.de.