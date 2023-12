Blaulicht in Meerbusch Pkw erfasst Fußgänger beim Linksabbiegen

In den frühen Morgenstunden am Montag, 18. Dezember, ist es an der Kreuzung Düsseldorfer Straße / Im Bachgrund / Lortzingstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 6.35 Uhr überquerte ein 52-jähriger Meerbuscher zu Fuß und bei grüner Ampel die Düsseldorfer Straße. Zeitgleich wollte eine 44-jährige Autofahrerin nach links von der Lortzingstraße auf die Düsseldorfer Straße abbiegen und übersah dabei den Fußgänger. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Mann leicht verletzt wurde. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. In diesem Zusammenhang rät die Polizei gerade bei Dunkelheit und Schlechtwetter dazu, zur besseren Sichtbarkeit helle oder im Optimalfall reflektierende Kleidung zu tragen. Dunkel gekleidete Personen können im Straßenverkehr leicht übersehen werden – mit gefährlichen Folgen.