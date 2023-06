Engagement in Meerbusch Helga Ebner ist „im Heimatkreis zu Hause“

Wie sich Helga Ebner heute erinnert, hatte sie bereits bei ihrem Eintritt in den Verein klar gemacht, dass sie nicht nur Mitglied sein, sondern „etwas tun“ will. Es begann mit dem Korrekturlesen der seit 1975 erscheinenden Heimatzeitschrift „Dä Bott“: „Irgendwann wurde ich gefragt, ob ich die Herausgabe nicht komplett übernehmen will.“ Nach kurzem Zögern übernahm sie die Aufgabe, setzte – obwohl sie nie in diesem Beruf gearbeitet hatte - ihre Grafik-Design-Kenntnisse ein, machte sich mit den aktuellen Grafik-Programmen vertraut, bereitet alles an ihrem privaten Arbeitsplatz in der Wohnung vor und schickt die komplette PDF-Datei an eine Online-Druckerei in Backnang. „Dort lasse ich alles drucken“, sagt Helga Ebner. Denn inzwischen layoutet sie am Computer auch Einladungen, Plakate, Flyer, Festzeitschriften für Heimatabende, Brunnenfeste und vieles mehr: „Ich bin eigentlich immer im Dienst. Es macht ja auch Spaß und ich kann mich grafisch gesehen richtig austoben. Das war bisher nie möglich. Und alle sind zufrieden.“