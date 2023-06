Jugendfarm in Büderich Die Arche sucht freiwillige Helfer

„Manche kennen sich schon aus, andere nicht. Wir schauen immer, wo der Weg hinführt“, erzählt Michaela Danker, die Betriebsleiterin der Arche. Außerdem gehören die Unterstützung von Aktionen für die Besucher in den Aufgabenbereich. Dabei kann es sich um Jubiläumsfeste oder Halloweenpartys für die Jugendlichen handeln. Auch besondere Aktionen werden in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen möglich gemacht. Die Arche sieht Danker als einen Begegnungsort. Als der 2007 von begeisterten Motorradfahrern gegründete Verein Biker4Kids auf sie zutrat, um einen Ausflug der Kinderhospizklinik Düsseldorf in den Tierpark zu organisieren, war daher die Zustimmung groß. Den erkrankten Kindern werden durch den Verein Ausflüge ermöglicht, wie zum Beispiel die Auszeit in der Arche. Hier können sie mit anderen Kindern und den Tieren in Kontakt kommen. Für solche Aktionen zeigt sich die Arche gerne besonders offen, um den Kinder ein Stück Normalität ermöglichen zu können. So wurden auf der Jugendfarm auch Ponyreiten oder eine Fahrt in einer kleinen Kutsche für Kinder mit ihrer Betreuungsperson angeboten. Die Freude an den Aktionen war bei allen Beteiligten groß.