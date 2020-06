Ferien : Das ist der Meerbuscher Büchersommer

Meerbusch Ferienzeit ist immer auch Lesezeit. Wir haben für Sie gleich mehrere Lektüretipps zusammengestellt, damit Sie sich im Bücherdschungel diesen Sommer zurecht finden. Für Erwachsene, aber auch für Kinder.

Mit dem Sommerurlaub kommt die Lust auf frische Lektüre. In Zeiten von Corona und weniger Fernreisen nimmt sie 2020 sogar noch zu. Anstatt die Bücher im Fluggepäck zu verstauen, werden sie jetzt häufiger im heimischen Garten, im Schwimmbad, an einem See oder auch im Strandkorb an Nord- und Ostsee gelesen. Tipps sind da immer willkommen. Wiebke Groote und Beate Steglich von der Buchhandlung Gossens verraten ihre Favoriten – natürlich nicht nur für die Ferien.