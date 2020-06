Fitnessstudio in Meerbusch : Kineto startet Immunbooster-Kampagne

Strümp Mit einem speziell auf Corona abgestimmten Fitness- und Ernährungsprogramm startete das Kineto Studio in Strümp. Durch gezieltes regelmäßiges Training soll das Immunsystem innerhalb von 28 Tagen gestärkt werden.

Das Kineto Fitness- und Gesundheitszentrum in Strümp will einen Monat nach Öffnung des Normalbetriebs seine Kunden gegen die Corona-Pandemie wappnen. „Die Mitglieder treten langsam wieder mehr ein. Es ist ein bisschen voller geworden, aber einige sind immer noch zurückhaltend“, sagt Daniel Schopp, Geschäftsführer der Kineto Curati GmbH.

„Wir wollen diejenigen aufklären, die noch nicht so aktiv sind und ihnen zeigen, dass es wichtig etwas für seinen Körper zu tun, damit die Viren keine Chance haben“, sagt Schopp. Das gesamte Kineto-Team engagiert sich für die neue Kampagne – von der Leitung bis zu den Trainern sind alle beteiligt. „Wir hatten eine kleine Probewoche mit interessierten Mitgliedern als Vorbereitungsphase. Jetzt kann es also losgehen“, sagt Schopp erfreut.

Um an dem Programm teilzunehmen, müssen Interessierte zunächst an einem Vortrag teilnehmen und anschließend ein Anmeldeformular ausfüllen. Der Vortrag dauert eine Stunde und befasst sich mit den vier Bereichen des Programms. „Wir wollen Basiswissen vermitteln, wie man bewusst etwas ändern kann und seinem Körper und Immunsystem Stärkung gibt“, sagt Schopp. Das Ziel sei es, in den 28 Tagen das Programm zu schaffen, sonst würde es nicht so viel bringen. „Man muss dabeibleiben, um die Wertigkeit und das Bewusstsein zu entwickeln und daraus den Benefit zu ziehen“, sagt Schopp.