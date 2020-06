Stadtplanung : Bürger können Pläne am Areal Böhler bis 8. Juli diskutieren

Bürger können Pläne am Areal Böhler bis 8. Juli diskutieren

Büderich Die geplante Öffentlichkeitsbeteiligung wurde ins Internet verlegt. Interessierte Bürger können sich auf einer Webseite die Pläne zeigen und erklären lassen und diese auch diskutieren.

(stz) Der Architektenwettbewerb für die Quartiersentwicklung auf dem Areal Böhler 2 startet in die zweite Runde. Ursprünglich war vorgesehen, dass am 24. Juni die Entwürfe, die es in die zweite Runde geschafft haben, den Bürgern vorgestellt werden. Dieses Vorhaben wurde vom Projektentwickler BPD angesichts der Pandemie nicht realisiert. Nun werden die Entwürfe im Internet unter www.digital-areal-boehler.de gezeigt und zur Diskussion gestellt.