Schulen in Meerbusch : Weiterführende Schulen erreichen Kapazitätsgrenze

Der Abiturjahrgang 2020 des Mataré-Gymnasiums Meerbusch. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Meerbusch Die Gesamtschule und die Gymnasien in Meerbusch sind ausgelastet. Die kommenden Abiturjahrgänge werden größer als in den vergangenen Jahren, sagt Fachbereichsleiterin Ute Piegeler im Schulausschuss.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angelika Kirchholtes

Mit dem Start der Sommerferien verlassen insgesamt 515 Schüler die vierten Klassen der Meerbuscher Grundschulen, hiervon 489 mit Wohnsitz in Meerbusch. Diese konnten sich im Februar an den weiterführenden Schulen in Meerbusch oder in der Umgebung anmelden. Nun liegen die genauen Zahlen vor. Fachbereichsleiterin Ute Piegeler erläuterte im Schulausschuss, wie es konkret weitergehen soll.

An der Maria Montessori-Gesamtschule lagen Anfang Juni 105 Anmeldungen vor. „Inzwischen ist das Kontingent von 111 Plätzen aber ausgeschöpft“, ergänzte Piegeler. Es werden vier Eingangsklassen gebildet. An der Städtischen Realschule haben sich 65 Schüler angemeldet, woraus drei Klassen entstehen. Erfahrungsgemäß steigt die Schülerzahl, wenn Kinder nach der Erprobungsstufe von den Gymnasien zur Realschule wechseln. Dafür sei ausreichend Luft, so Piegeler.

Die meisten Schüler haben sich an den Gymnasien angemeldet. Das Mataré-Gymnasium in Büderich erwartet 126 Schüler in fünf Klassen. Am Stästischen Meerbusch-Gymnasium in Strümp haben sich sogar 156 Kinder angemeldet. Da die Schule fünfzügig angelegt ist und pro Klasse höchstens 30 Kinder zulässig sind, musste das Los entscheiden. Sechs Kinder wurden abgewiesen. Da manche Eltern ihre Kinder auch an auswärtigen Schulen anmelden, ist es möglich, dass sowohl die Realschule als auch das Mataré-Gymnasium weiteren Zulauf bekommen, wenn diese dort wegen Platzmangels nicht angenommen werden.