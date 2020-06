Corona-Infektionen in Meerbusch : Zwei weitere Kinder positiv auf Coronavirus getestet

Nachdem am Dienstag und Mittwoch an der Theodor-Fliedner-Schule drei Corona-Infektionen bestätigt worden waren, wurden die Zeugnisse am Schulzaun ausgeteilt. Foto: Ja/Anne Orthen (ort)

Meerbusch Meerbusch hat eine Entwicklung der Infektionslage. Die beiden Lanker Grundschulen sind seit Donnerstag so gut wie verwaist, weil die Eltern Angst haben, dass ihre Kinder sich anstecken. Das Kreis-Gesundheitsamt bewertet die Situation dennoch als unkritisch.

Am Donnerstag sind noch zwei Corona-Positive hinzugekommen: Ein Mädchen besucht die Maria-Montessori-Gesamtschule in Büderich. Sie ist die Schwester der beiden bereits am Mittwoch positiv getesteten Geschwisterkinder aus der dritten und vierten Klasse an der Theodor-Fliedner-Schule. Alle haben sich wohl bei ihrem Vater angesteckt. „Am Sonntag schien noch alles sehr zentral auf diese eine Familie bezogen zu sein, nun hat sich die Infektionslage entwickelt“, so Maatz. Während an der Fliedner-Schule zwei Gruppen in Quarantäne gesetzt wurden, ist das an der Gesamtschule nicht der Fall, „da die Kontaktverfolgung dazu keinen Anlass gibt“. Ebenfalls am Donnerstag wurde ein weiteres Kind positiv gemeldet.