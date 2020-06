Kultur : 40 Jahre Engagement für Kunst und Kultur

Die Mitglieder des Meerbuscher Kunstkreises Gisela Saßmannshausen (v.l.), Thomas Wolff, Heribert Schween, Ingrid Kuntze und MKK-Vorstand Lothar Beseler haten stolz die 50-seitige Jubiläums-Broschüre zu 40 Jahren MKK in den Händen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Meerbusch Der Meerbuscher Kulturkreis (MKK) zieht Bilanz. Mitglieder als auch nicht-Mitglieder können an dem von vier auf 24 Veranstaltungen pro Jahr erweiterten Programm teilnehmen. Zum Jubiläum gibt es eine 50-seitige Broschüre.

Von Monika Götz

1980 gegründet kann der Meerbuscher Kulturkreis e.V. (MKK) auf vier fruchtbare Jahrzehnte zurückblicken. „Der MKK ist eine Erfolgsgeschichte. Wir haben vor 40 Jahren bei null angefangen und zählen heute 350 Mitglieder“, fasst Lothar Beseler zusammen. Er füllt seit knapp 20 Jahren die Position des Vorsitzenden aus und führt gemeinsam mit Gründungsmitglied Ingrid Kuntze das Ansinnen des Vereins an: „Unser Angebot soll das kulturelle Leben in allen Bereichen fördern sowie den Blick der Bürgerinnen und Bürger auf Kunst und Kultur richten.“

Der Vorsitzende ergänzt: „Wir sind eine soziale Einrichtung, eine ständige Bürgerinitiative. Bei uns werden im Rahmen des Kulturangebots Bekanntschaften gemacht und Freundschaften geknüpft. Schließlich sind unsere Veranstaltungen auch für jene offen, die kein MKK-Mitglied sind.“ Vom Start am 29. April 1980 an dabei war Musikpädagogin Ingrid Kuntze. Sie nahm unter der Leitung von Frid Muth mit elf weiteren Kunstinteressierten an der Gründungsversammlung teil und bestätigt: „Wir haben das erreicht, was wir wollten. Unsere Bemühungen, die Palette breit zu streuen, Theater, Musik, Kunst, Literatur und Reisen gleichermaßen anzubieten und junge Menschen zu fördern sowie einzubeziehen, haben gefruchtet.“

In den 40 Jahren voller Engagement für Kunst und Kultur ist der MKK in der Öffentlichkeit zunehmend wahrgenommen worden. „Der Verein hat in Meerbusch viel bewegt“, erklärt Vize-Vorsitzender Heribert Schween. Er wird als „Macher“ geschätzt, der viele Projekte in die Hand nimmt. „Darauf, dass ich bereits 2000 den Aufbau der Homepage in die Hand genommen habe, bin ich heute noch stolz“, sagt Schween. Dabei haben ihm samals Schüler geholfen. Christian Hinz, derauch dazu zählte, sorgt heute dafür, dass die MKK-Homepage weiterhin so informativ bleibt. „So ist mein Kontakt zu allen sich der Kultur widmenden Vereinen entstanden. Allein in der Künstlergalerie sind fast 100 Kunstschaffende vertreten,“ fasst Heribert Schween zusammen.

Die gepflegte Homepage sorgt auch dafür, dass gemäß den Corona-Vorgaben entfallende Ausstellungen visuell besucht und damit die Kunstwerke präsentiert werden können. Derartige Projekte unterstreichen das Ansinnen des MKK, in allen Belangen „mit der Zeit zu gehen“. So ist unter anderem der stetige Anstieg der Mitgliedszahlen zu erklären. Gisela Saßmannshausen beispielsweise ist mit ihrem Mann seit knapp vier Jahren dabei: „Wir interessieren uns für Musik, Kunst, Sprachen und Reisen und wollten Menschen treffen, die ähnliche Interessen haben. Es macht Spaß, gemeinsam etwas Schönes zu erleben.“ Sie engagiert sich im Vorstand und war jetzt in erster Reihe bei der Erstellung einer Broschüre zum 40-Jährigen beteiligt.

Ganz vorn hatte Thomas Wolff das Sagen. Auch er und seine Frau gehören zu den Mitgliedern, die seit 2016 in den Verein eingetreten sind: „Hier haben wir ähnlich interessierte Ansprechpartner gefunden. Uns gefallen besonders die Reiseziele, in die kulturnahe Ereignisse integriert werden.“ In der 50-seitigen DIN A4-Broschüre werden eine Vielzahl der Veranstaltungen – am Anfang waren es maximal vier im Jahr und heute sind es zwölf im Halbjahr – aufgezählt. Es gibt unter anderem Grußworte der Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage, des Vizepräsidenten des NRW-Landtags Oliver Keymis und von Ernst Jürgen Kratz, ehemaliger MKK-Vorsitzender. Sowohl Vorstands- als auch Beiratsriege sind mit dem bisher Erreichtem zufrieden: „Wir sind erwachsen geworden, das Netzwerk wird immer dichter und die grundsätzliche Plattform bleibt lebendig.“

Ab Mitte Juli kann die Broschüre für zehn Euro bei Lothar Beseler erworben werden – Mitglieder bekommen sie kostenlos. Die Feier zum 40-jährigen Bestehen musste Corona-bedingt ausfallen. „Sie wird 2021 nachgeholt und findet damit genau 40 Jahre nach der Eintragung ins Vereinsregister statt“, betont Lothar Beseler.