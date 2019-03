Unmittelbar am Landschaftschutzgebiet: Fünf Mehrfamilienhäuser am Eisenbrand

Der Kölner Investor Areal will dort 36 Eigentumswohnungen mit Tiefgarage und zwei Spielplätzen bauen. Ein unbewohntes Hofgebäude, Ställe und eine Scheune werden abgerissen. Im Mai könnte Baustart sein.

Über den Feldern fliegen Fledermäuse und Schwalben umher. Früher konnten sich die Meerbuscher am sogenannten Sonnenblumenfeld gratis frische Blumen abschneiden. „Dieses Land ist hunderte Jahre alt und grenzt an ein Landschaftsschutzgebiet“, sagt Arno Wester. „Bislang konnten wir dieses Paradies genießen. Nun werden es die genießen können, die hier hinziehen.“

Die Kölner Areal GmbH als Investor will dort, Am Eisenbrand 36, wo jetzt noch Felder, Ställe, ein Reitplatz, eine Scheune und ein halb verfallenes, unbewohntes Hofgebäude sind, fünf zweieinhalbgeschossige Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 36 Eigentumswohnungen bauen. „Wir rechnen damit, dass wir Anfang April die Baugenehmigung bekommen, dann könnte im Mai Baustart sein“, sagt Geschäftsführer Andreas Pougin. „Anfang 2021 werden wir wohl fertig sein.“ Auch Meerbuschs Technischer Beigeordneter Michael Assenmacher betont: „Das Projekt wurde im Planungsausschuss vorgestellt, der Ausschuss hat zugestimmt, und die Aussichten sind positiv, dass die Baugenehmigung schon bald erteilt wird.“

In den vergangenen Wochen wurde bereits ein gutes Dutzend Bäume und Sträucher entfernt, erzählen die Anwohner. „Darunter auch eine alte Walnuss“, sagt Panitz. Seitdem seien regelmäßig Arbeiter, Vermesser oder die Investoren selbst vor Ort. „Nicht, dass wir das Bauprojekt verhindern könnten. Aber wir sind verunsichert und fühlen uns nicht ausreichend informiert“, sagt Wester, der seit 1989 am Eisenbrand wohnt. „Eines Morgens standen die Bagger da. Wir wurden überrumpelt.“ Und Herbert Panitz befürchtet, „dass mir die neuen Häuser sämtliches Licht nehmen werden“.

Die Besorgnis der Anlieger kann Pougin verstehen: „Jede Veränderung führt zu Verunsicherung.“ Andererseits sagt er ganz deutlich: „Die Kommune hat die Flächen zu Bauland umgewandelt, und wir halten uns exakt an die rechtlichen Vorgaben. Zudem wird der Bau absolut naturverträglich laufen. Schließlich zeichnet die Natur diesen Standort aus.“ Ein Fledermausturm wurde bereits aufgestellt. Außerdem wurde eigens für das Projekt Am Eisenbrand ein Landschaftsplaner mit ins Boot geholt.

Meerbuscher in Heiligenhaus verletzt : Meerbuscher (31) in Heiligenhaus durch Pferdetritte verletzt

Geschäftsführer Andreas Pougin, dessen Firma Projekte in verschiedenen Städten in NRW realisiert, lobt die Zusammenarbeit mit der Stadt Meerbusch. „Wenn alle Kommunen so zielgerichtet und professionell in der Bearbeitung von Bauanträgen wären, gäbe es bald keine Wohnungsnot mehr.“ Denn eins sei klar: „Die Städte im Umland der großen Zentren werden weiter wachsen und neues Bauland ausweisen müssen.“ Für die Allgemeinheit sei das positiv, für den Einzelnen oft schwer zu akzeptieren. Pougin: „Klar ist es ärgerlich, dass man als Anwohner nicht mehr auf eine Wiese schauen kann, weil dort gebaut wird.“