Strümper Kreuzung kein Unfallschwerpunkt mehr: Mehr Unfälle mit Verletzten

Unfallstatistik der Meerbuscher Polizei für 2018: Bei 161 Unfällen wurden 185 Menschen verletzt, zwei starben. Die Kreuzung Xantener-Schloss-Osterather Straße ist kein Unfallschwerpunkt mehr.

Thomas Pilz, Erster Polizeihauptkommissar und seit Oktober 2018 Leiter der Wache Meerbusch, spricht aber trotz allem – so schrecklich auch die tödlichen Folgen von zwei Unfällen seien – von keinen dramatischen Zahlen oder Entwicklungen. Zumal sich ein eklatanter Unfallschwerpunkt zum Positiven verändert hat. Ereigneten sich im Jahr 2016 noch 33 Unfälle an der Kreuzung Xantener/Schloss/Osterather Straße, sank die Zahl im Jahr 2017 schon auf sieben. Nachdem Schilder verändert wurden und im vergangenen Herbst die Linksabbiegerspur eine eigene Ampel bekam, wurde die Polizei zu zwei Unfällen an der Kreuzung Xantener/Schlossstraße sowie zu drei Unfällen an der Kreuzung Osterather mit Schlossstraße gerufen – insgesamt damit noch fünf. „Damit gilt diese Kreuzung nicht mehr als Unfallschwerpunkt, wird aber weiter beobachtet“, sagt Thomas Pilz.