Nur wenig Grundstücke frei: Viele Firmen wollen nach Meerbusch

Anfang Januar hat Stephan Benninghoven seine Arbeit als städtischer Wirtschaftsförderer aufgenommen.

Dem stehen allerdings nur noch ein Grundstück im Gewerbegebiet Bundenrott in Strümp und zwei im Osterather Mollsfeld gegenüber. „Diese Bewerber beurteilen wir unter anderem nach der Höhe der zu erwartenden Gewerbesteuer und der Anzahl der Arbeitsplätze“, so Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage.

Interessante Zahlen hatte Benninghoven zu diesen beiden Kennziffern.So gibt es derzeit rund 13.750 sozialversicherungspflichtig Beschäftige in Meerbusch. 25 Prozent von ihnen wohnen in Meerbusch, 75 Prozent pendeln aus den umliegenden Städten ein. Die Gewerbesteuer betrug im Jahr 2018 rund 30 Millionen Euro. Mit einer Arbeitslosenquote von 4,5 Prozent liegt Meerbusch deutlich unter dem NRW-Durchschnitt. Da er derzeit nur wenige Grundstücke anzubieten habe und daher wenig Zeit in die Akquise stecken müsse, könne er sich zeitnah den Problemen der bestehenden Unternehmen widmen, so Benninghoven. Außerdem hat er den Internetauftritt der Wirtschaftsförderung aufgefrischt. Interessenten finden jetzt übersichtlich geordnet nicht nur allgemeine Infos zum Standort Meerbusch, sondern auch handfeste Tipps zu den Gewerbegebieten, zur Möglichkeit, in den einzelnen Ortsteilen Büroräume zu mieten, zur Existenzgründung und einen Verwaltungswegweiser, der den Weg durch die Bürokratie erleichtern soll. „Endlich ein guter Internetauftritt“, lobte Joachim Quaß (Grüne). Auch der Liberale Klaus Rettig zeigte sich davon „einigermaßen begeistert“. Renate Kox (CDU) freute sich über die „handfesten Zahlen“, mit denen die Politik arbeiten könne.