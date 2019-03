Probleme auf Ostara-Gelände: Aufzug fährt wieder

Gutachter soll klären, warum der Aufzug stehen geblieben ist und nicht repariert wurde.

Die Vorgeschichte: Die neu gebauten Wohnungen auf dem Gelände in Osterath wurden vor rund anderthalb Jahren bezogen. Projekt-Entwickler Tenbrinke hatte geplant und gebaut und die Wohnungen dann verkauft. An der Werkstraße 7 zogen unter anderem Gerd und Barbara Lambert in GWH-Wohnungen ein. Dass Lambert mobilitätsbehindert ist, war klar. Aber es gab ja einen Aufzug. „Wenn ich gewusst hätte, dass wir hier so lange ohne den Fahrstuhl auskommen müssen, wäre ich nicht in den zweiten Stock gezogen“, sagt Barbara Lambert rückblickend. Denn plötzlich im Oktober des vergangenen Jahres blieb der Lift stehen. Keiner kannte den Grund. Die Nachbarn hörten das Gerücht, dass die Bauarbeiter selbst während der Bauphase schwere Materialien damit transportiert und den Aufzug damit überstrapaziert haben sollen. „Das soll jetzt ein Gutachter überprüfen“, sagte auf Anfrage unserer Redaktion Stefan Herbes, Abteilungsleiter Wohnungsbewirtschaftung Rheinland der GWH mit Sitz in Düsseldorf. Denn die GWH habe sich als Wohnungseigentümer seit Bekanntwerden des Schadens intensiv bemüht, ihn zu beheben, so Herbes. „Das war uns selbst alles sehr unangenehm.“ Man habe alles menschenmögliche getan, um einen Techniker der Firma, die den Fahrstuhl gebaut habe, in das Haus zu bekommen. Nachdem die RP am letzten Freitag über das Problem berichtet hatte, war Anfang der Woche ein Techniker gekommen, am Mittwochabend der Lift repariert gewesen. Jetzt sei eben die große Frage, ob der Lift bald wieder ausfalle. „Dann müsste eine komplett neue Anlage installiert werden“, so Herbes. Er wolle aber erst die Empfehlung des Gutachters abwarten. Er versprach: Alle Mieter, die die Miete gemindert hätten, müssten nichts zurückzahlen. Außerdem will sich die GWH bei den betroffenen Mieter noch einmal gesondert entschuldigen.