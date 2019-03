Benefiz: Arbeiten für die Arche Noah

Für seine Wohltätigkeitsaktion hat sich der Finanzdienstleiter erneut die Arche Noah in Büderich ausgesucht.

(RP) Geputzt, geschrubbt und aufgeräumt – das haben am Freitagnachmittag bei bestem Frühlingswetter die Mitarbeiter von „Bibby Financial Services“ aus Düsseldorf in der Büdericher Arche Noah. Auch Deutschlandchef Andreas Dehlzeit hat mit angepackt. Erst im vergangenen Jahr hatten die Männer und Frauen mit Unterstützung von Sponsoren die Hütte der Arche Noah renoviert, die für Kindergeburtstage und ähnliche Feiern genutzt wird. Nun stand der Frühjahrsputz in und vor der Hütte an. Denn diese hatte heftig unter den Stürmen in den vergangenen Wochen gelitten. Die Tierfarm ist jetzt wieder bestens gerüstet für viele Kinder, Familien und Jugendliche.