Evangelische Kirche Lank: Konfi-Projekte mit Herz und Hand

60 Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde Lank präsentierten am Sonntag im Gottesdienst ihre sechs Projekte.

Die sechs Gruppen, die von Eltern der Konfirmanden geleitet wurden, hatten unterschiedliche Schwerpunkte. Während sich einige Jugendliche mit dem Judentum beschäftigten, luden andere Senioren aus der Gemeinde zu einem „Konfi-Dinner“ und zu „Lank und lecker“ ein. Wieder andere besuchten die Glaswerkstatt Siebenlist, in der sie bunte Glasteller gestalten konnten. Die sechste Gruppe hatte das Beisammensein nach dem Gottesdienst vorbereitet und dafür Kekse gebacken, Marmelade gekocht, ein Kuchenbuffet organisiert sowie ein Frühstücksbuffet vorbereitet. „Der Erlös der Spenden geht an die Jasminhilfe“, so Konfirmandin Joanna. Motiviert habe sie nicht nur der Spaß am Backen, sondern auch die Aussicht, syrischen Flüchtlingskindern im Libanon helfen zu können. „Mit den Spenden wird den Helfern im Libanon ermöglicht, mit Herz und Hand zu helfen.“